Mode: la maison italienne Prada rachète sa rivale Versace pour 1,25 milliard d'euros

La maison de couture italienne Prada a annoncé jeudi 10 avril avoir conclu un « accord définitif » avec le groupe américain Capri Holdings afin d’acquérir 100 % de la griffe emblématique Versace pour un montant de 1,25 milliard d’euros.



Le mariage entre les deux marques légendaires donnera naissance à un groupe de luxe italien doté d’un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros, mieux à même de rivaliser à terme avec les géants du secteur comme LVMH et Kering.



« Nous sommes ravis d’accueillir Versace au sein du groupe Prada et de construire un nouveau chapitre pour une marque avec laquelle nous partageons un engagement fort en matière de créativité, d’artisanat et d’héritage », a commenté son président et directeur exécutif Patrizio Bertelli.