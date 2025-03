Modernisation du transport urbain : 20 taxis à gaz mis en circulation à Saint- Louis

Dans le cadre d'un projet pilote initié par le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), Saint-Louis entame la modernisation de son transport urbain avec 20 taxis roulant au gaz, et une station de ravitaillement en gaz inaugurée pour accompagner cette initiative.



Selon l'administrateur du FDTT, Bara Sow qui s’exprimant en marge de la cérémonie de lancement, ce programme vise à améliorer l'offre de transport en introduisant des véhicules plus écologiques et économiques. Il concerne l'exploitation de 20 taxis de proximité et 15 taxis urbains.

M. Sow a souligné que le projet avait pris du retard en raison de la nécessité d'adapter ces véhicules aux normes réglementaires et environnementales. Et que désormais, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux transporteurs de démarrer leur activité dans de bonnes conditions.



Il a salué le travail de la Direction régionale de l'environnement et des établissements classés de Saint-Louis (DREEC), qui a veillé à ce que toutes les études d'impact soient réalisées pour garantir une exploitation sécurisée du gaz.