Modou Lo vs Ama Baldé : « 700 à 800 éléments seront déployés pour assurer la sécurité », Luc Nicolaï

Après plusieurs reports, le combat entre Modou Lo et Ama Baldé aura lieu le dimanche 13 mars 2022. Avant de s’affronter, les deux lutteurs vont faire un face-à-face le 25 décembre prochain à l’Arène nationale, jour du combat entre Baye Mandione-Khoyanta (Gambie).



« Ama Baldé et Modou Lo seront récupérés chez eux, accompagnés de motard qui va les conduire jusqu’au stade. Chaque lutteur a droit à 5 accompagnants, plus 10 batteurs. L’entrée de Modou Lo se fera à 18 heures, Ama Baldé à 18 h 30. La tribune A sera réservée aux lutteurs Ama Baldé et Baye Mandione. Modou Lo et Khoyanta (Gambie) vont se partager la tribune B », a expliqué le promoteur Luc Nicolaï.



Pour la sécurité, dit-il, le commandant nous a dit qu’un énorme dispositif sera déployé. Le promoteur de lutte promet 700 à 800 éléments à l’Arène nationale.



Luc Nicolaï indique que le Comité de gestion de lutte (Cng) a pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Il informe que les portes seront ouvertes à 10 h et la vente des billets débutera à 9 h.



Le promoteur soutien que l’entrée des journalistes pour la couverture de l’événement se fera par accréditation.



Luc indique, par ailleurs, avoir parlé aux fans clubs des deux lutteurs, qui selon lui, sont très conscients des enjeux de ce combat. Il annonce la présence du ministre des Sports de la Gambie. « La sécurité va encadrer les Gambiens jusqu’au stade pour qu’ils suivent le combat en paix et en toute sécurité », a fait savoir le promoteur de lutte Luc Nicolai.