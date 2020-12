Mohamed Bazoum (Niger) : «Je serai dans la continuité de Mahamadou Issoufou»

Les Nigériens sont appelés aux urnes le 27 décembre prochain pour les élections présidentielles et législatives. 30 candidats sont en lice pour succéder à l'actuel chef de l'État. Mahamadou Issoufou passera la main après avoir effectué deux mandats.



Son candidat et celui de son parti, le PNDS, est Mohamed Bazoum, qui a été ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. En ligne de Niamey, Mohamed Bazoum répond aux questions de Magali Lagrange.