Momar Seyni Ndiaye dresse un «bilan mitigé» des 6 ans de Macky au pouvoir

Journaliste et non moins politologue, Momar Seyni Ndiaye parle d'un bilan mitigé après 6 ans de règne du président Macky Sall à la tête du pays. Ce, malgré les mesures sociales prises qui ont impacté positivement la vie des Sénégalais.



«Le président de la République a posé un certain nombre d’actes sur le plan économique et social qui ne peuvent pas laisser indifférents. Tous ses actes s’inscrivent dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est, quoi qu’on puisse dire, le référentiel de politique public au Sénégal, le plus élaboré depuis l’indépendance », a déclaré le politologue Momar Seyni Ndiaye.



Poursuivant, l’invité de Zik midi d’ajouter qu’: «il y a une vision sur tous les secteurs et sur l’ensemble du territoire national, sur ce que le Président veut faire pour créer ce qu’on appelle les transformations structurelles, ce que le journaliste appelle « un bilan immatériel».



Momar Seyni Ndiaye dit trouver des failles dans le dispositif et dans le bilan du président Macky Sall. Pour lui, il y a beaucoup de difficultés à mettre ce PSE sur le plan pratique.



«C’est ce qu’on voit dans le volet social où par exemple, on a vu toutes les difficultés de la Couverture Maladie Universelle (Cmu). Ce projet phare du Président est mis en mal aujourd’hui par l’endettement compulsif que la Cmu a provoqué dans les centres de santé, les postes de santé, les mutuelles de santé».



«On aurait pu en dire autant sur un certain nombre de secteurs notamment au niveau des infrastructures et du Train express régional (Ter) », a-t-il conclu.