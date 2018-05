Mon enfance volée: "J'ai été détenue dans un sanctuaire à cause des pêchés de mon oncle"

Les jeunes filles sont forcées de vivre et de travailler avec des prêtres dans des sanctuaires religieux pour "rembourser" la dette des péchés des membres de la famille.



Brigitte Sossou Perenyi était l'une de ces jeunes filles, jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par un Américain et émigre aux États-Unis.



Vingt ans plus tard, dans BBC Africa Eye, Brigitte part en voyage pour comprendre ce qu'est vraiment "Trokosi" et pourquoi sa famille l'a donnée.