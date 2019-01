Monaco : accord de principe avec Fabregas

Plus les heures passent et plus Cesc Fabregas (31 ans, 6 apparitions en Premier League cette saison) se rapproche de l'AS Monaco. RMC annonce un accord de principe entre le club de la Principauté et le milieu de Chelsea pour un transfert cet hiver. L'affaire est donc bien en très bonne voie.



Comme nous vous l'évoquions plus tôt, l'Espagnol est attendu ce dimanche sur le Rocher afin de finaliser les derniers détails pour un contrat de deux ans et demi. Il manque encore l'accord entre les deux clubs pour boucler la transaction, mais une officialisation est tout de même attendue dans les prochaines 48 heures.