Monaco vire son vice-président Vadim Vasilyef

La saison de l'AS Monaco est folle, et la révolution ne se limite pas aux changements d'entraîneur et d'effectif. Selon nos informations, le vice-président Vadim Vasilyev, qui dirige le club au quotidien, va quitter Monaco dans les prochaines heures. Victime des résultats sportifs et des pertes financières subies cette saison, le Russe ne va pas terminer la saison. C'est une décision du président Dimitri Rybolovlev, actionnaire principal de l'ASM. Un communiqué officiel du club devrait détailler les raisons de son départ dans la soirée.



L’Equipe