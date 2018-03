Mondial 2018 : Hein Vanhaezebrouck, coach, d’Anderlecht : «Kara va peut-être manquer le mondial», l’agent du joueur, Djily Dieng dément.

Le coach de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé retient son souffle. A presque quatre mois du début de la Coupe du Monde, Hein Vanhaezebrouck, coach d’Anderlecht, club où évolue Kara Mbodj, vient d’annoncer une possible absence de son défenseur à cette compétition. Selon le technicien belge, «Kara Mbodj a encore été se faire soigner en Espagne récemment, mais nous ne voyons pas encore de très grands progrès chez lui. On se demande si on va le revoir cette saison. Il va peut-être manquer la Coupe du Monde». Des propos battus en brèche par l’agent de l’axe central des «Lions », Djily Dieng qui soutient que l’international sénégalais sera dans les conditions optimales de jouer cette Coupe du Monde.



«Kara sera apte pour le mondial », a répliqué Djily dans les colonnes de Record. Selon lui : « Kara ne ressent aucune douleur au genou et avant la Coupe du Monde, il reviendra en compétition. Je suis avec lui et il n’a aucun problème particulier. Il fait bien ses exercices. On a mis un canevas qui lui permet de se concentrer davantage pour revenir convenablement. On ne va pas le faire rejouer précipitamment au risque que sa situation s’aggrave et qu’il rechute. Notre objectif, c’est que le garçon se soigne et soit prêt à 100% ».



Il poursuit : «Depuis qu’il s’est fait opérer du genou, Kara Mbodj suit scrupuleusement ses rendez-vous avec son médecin, le docteur Roman Cugat. Il va régulièrement le consulter. A l’heure où nous parlons, la blessure du joueur évolue positivement et la rééducation se passe conformément à l’agenda préétabli et défini».



Dily Dieng se préoccupe de la santé et des intérêts de Kara Mbodj et ceci même si le club doit en pâtir : «On n’a pas nécessairement les mêmes objectifs que le club. Donc, on n’a pas besoin de pression supplémentaire parce que le joueur suit tranquillement son programme», a précisé l’agent de Kara Mbodj.