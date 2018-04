Mondial 2018 : La FSF dévoile le montant des primes

A un mois et quelques jours du Mondial 2018, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé le montant des primes pour les joueurs et staff . Selon les services de communication de l'instance dirigeante du foot sénégalais, chacun des 23 joueurs sélectionnés va percevoir 20 millions de F CFA (environ 30 490 euros). Le sélectionneur Aliou Cissé et chacun des membres du staff percevront le même montant sur un budget primes de 1 milliard 100 millions