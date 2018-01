Mondial 2018 : La FSF et le ministère des sports vont engager des pourparlers

Les autorités étatiques et fédérales s’activent déjà en synergie pour une bonne participation de l’équipe nationale du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018. D’où la tenue des rencontres entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et des agents du ministère des Sports pour discuter sur la participation des "Lions" à la Coupe du monde 2018. Plusieurs rencontres sont prévues entre les deux structures et seront lancées à partir de la semaine prochaine.



La première entrevue, entre le bureau fédéral et des plénipotentiaires, tournera autour du budget. Ceci pour mettre les "Lions" dans des conditions optimales de préparation et de participation pour Russie 2018. Comme l’avait annoncé le président de la République lors de son allocution de fin d’année.



La deuxième réunion quant à elle, devrait se tenir avec le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne pour mettre en place et présider le Comité national de coordination de la participation du Sénégal, en prenant en compte toutes les dimensions de cette campagne et en impliquant toutes les structures, tous les acteurs sportifs, économiques et sociaux concernés. Comme l’avait suggéré le chef de l’Etat au mois de novembre dernier.