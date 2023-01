Mondial 2022 : Lionel Messi sort enfin du silence

Silencieux depuis le sacre de l’Argentine, Lionel Messi (35 ans) a donné sa première interview. Une exclusivité qu’il a accordé à Andy Kusnetzoff avec lequel il a échangé sur la radio Urbana Play.



Le champion du monde 2022 est revenu sur son aventure au Qatar et sur le triomphe de son pays. Ses propos sont relayés par Marca.



«Je remercie toujours Dieu. Je savais qu’il allait me donner une Coupe du monde, je ne sais pas, je l’ai ressenti. C’était fou, le bonheur des gens, des grands, des enfants, de tous les âges, le bonheur qu’ils avaient était inexplicable (…) Tout ce que j’imaginais était minuscule en comparaison de ce qui s’est vraiment se passer. Le vivre avec les gens, mes sentiments, ceux de mes amis, ma famille, de toute l’Argentine, c’était bien plus que ce que j’imaginais, et je n’imaginais pas grand-chose. Mais au final c’était beaucoup plus.»



Puis il a évoqué son quotidien au Qatar. «Avec Antonella (son épouse), nous avons continué à faire tout au long de la Coupe du Monde ce que nous faisons d’habitude : nous avons parlé avant d’aller dormir mais sans trop évoquer le jeu, ni rien de spécial. Nous avons fait la même routine tous les jours avant les matches. Nous avons répété la même chose, mais c’était très calme, j’ai très bien dormi. Tout au long de la Coupe du monde, j’étais très détendu, je sentais qu’on allait bien, que j’allais bien, qu’on faisait tout pour que ça arrive. J’avais une grande tranquillité d’esprit. J’étais capable de bien dormir.» La recette du succès finalement pour le footballeur argentin.



Avec Footmercato