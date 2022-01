Mondial 2022 et CAN 2023 : la CAF confirme les dates des tirages au sort

Les 10 barragistes pour le Mondial 2022 seront bientôt fixés sur leur sort. La CAF a en effet confirmé ce lundi la date du tirage. Ce sera le samedi 22 janvier à 15 heures (GMT) à Douala. Le Sénégal, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria sont dans le pot 1. Ils affronteront en match aller et retour une des équipes du pot 2 : le Cameroun, la RD Congo, le Ghana, l’Egypte et le Mali. Les cinq vainqueurs représenteront l’Afrique au Mondial 2022.



Éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023

L’autre tirage au sort concerne les qualifications pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Il aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à Douala, soit 24 heures avant celui des barrages pour le Mondial 2022. Ce tirage concerne 54 nations. Selon le classement FIFA les 12 dernières (Lesotho, Eswatini, Botswana, Gambie, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, Sao Tome & Principe, Djibouti, Somalie, Seychelles, Erythrée) s’affrontent d’abord pour le 1er tour préliminaire. Les 6 gagnants rejoignent ensuite les 42 autres pour former six groupes de quatre équipes. Les deux premières de chaque poule se qualifient pour la CAN Côte d’Ivoire 2023.