Mondial 2022: les camps de base dévoilés, le Sénégal loge au Duhail Handball Sports Hall

A près de quatre mois de la Coupe du monde 2022, la Fifa a dévoilé mardi les camps de base des 32 équipes qui disputeront la compétition. Cela après 162 visites d’inspection organisées depuis octobre 2019 au bénéfice des équipes qui ont pris part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022.



24 des 32 équipes logées dans un rayon de 10 km

Selon la liste publiée par la FIFA, 24 équipes seront hébergées dans des hôtels et établissements situés dans un rayon de 10 km les uns des autres.

« Cette Coupe du Monde 2022 unique en son genre offrira aux équipes tous les avantages de son concept compact ainsi que la chaleureuse hospitalité locale. Les joueurs auront du temps pour s'entraîner et récupérer entre les matchs tout en profitant de l'ambiance qui règnera dans le pays. En effet, les délégations des 32 nations qualifiées et leurs fans seront au même endroit », a précisé l’instance dirigeante du football mondial.



Dans la poule A de ce Mondial en compagnie des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar, l’équipe nationale du Sénégal sera logée au Duhail Handball Sports Hall pour servir de camp de base aux « Lions » en perspective de la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.



Ce site est composé 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant, une administration de la fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine. Bref toutes les commodités requises devant permettre à Sadio Mané et ses coéquipiers d’être dans d’excellentes conditions de performance.



Plus d'un million de supporters sont attendus au Qatar pour le Mondial-2022, dont la finale est programmée le 18 décembre. Certains supporters ont réservé des hôtels à 2.000 dollars la nuit, tandis que d'autres devront se contenter de bungalows et de tentes dans le désert, plus abordables.