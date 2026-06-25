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Mondial 2026 : Le Maroc s'impose contre Haïti et rejoint les 16es de finale



Mondial 2026 : Le Maroc s'impose contre Haïti et rejoint les 16es de finale
Le Maroc affrontait Haïti à l’occasion de la troisième journée de la Coupe du monde 2026, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin. 

Face à une équipe déjà éliminée, les Marocains ont fini par s'imposer (4-2) mais manquent la première place du groupe C, que le Brésil obtient. 

Les hommes de Mohamed Ouahbi vont désormais devoir attendre la nuit de jeudi à vendredi pour connaître l'issue du groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède). 
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Moussa Ndongo

Jeudi 25 Juin 2026 - 03:09


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