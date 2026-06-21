Mondial 2026 : Pape Thiaw fera face à la presse ce dimanche, en prélude au deuxième match des "Lions" face à la Norvège

Après une entrée en matière difficile marquée par une défaite (3-1) contre la France, l'équipe nationale du Sénégal s'apprête à disputer son deuxième match de poule dans le Groupe I. Dans la nuit du lundi au mardi (à 00h, heure de Dakar), les Lions de la Téranga affronteront la Norvège, qui aborde ce rendez-vous en pleine confiance après son large succès (4-1) face à l'Irak.
Pour lancer le compte à rebours de ce choc crucial, le sélectionneur national Pape Thiaw animera une conférence de presse officielle ce dimanche à 18h30 GMT.
Pour lancer le compte à rebours de ce choc crucial, le sélectionneur national Pape Thiaw animera une conférence de presse officielle ce dimanche à 18h30 GMT.
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