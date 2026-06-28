Mondial 2026 : le Canada élimine l'Afrique du Sud et file en huitièmes

Le Canada s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant face à l'Afrique du Sud (1-0), ce dimanche à Los Angeles, lors du premier seizième de finale de la compétition.





Le héros de la rencontre est le capitaine Stephen Eustáquio, auteur du but victorieux dans le temps additionnel (90+2), offrant aux Canadiens une qualification historique.



En huitièmes de finale, le Canada affrontera le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Maroc, prévu dans la nuit de lundi à mardi à partir de 1h00 GMT.