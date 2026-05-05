FSF: la sélection nationale U15 présente ce mardi à Khady Diène Gaye son titre de championne d'Afrique scolaire

A Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor sera, ce mardi 05 mai 2026, le théâtre d'une célébration majeure pour le football sénégalais. Après avoir remporté le trophée du championnat d'Afrique scolaire, au Zimbabwe, la sélection nationale U15 présentera officiellement son titre au ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, ainsi qu'au Président de la Fédération, M. Abdoulaye Fall.



En marge de ces festivités, l'événement marquera également une étape cruciale pour la sélection nationale U17, prête à s'envoler pour le Maroc afin de disputer la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Au cours de la cérémonie, les joueurs recevront le drapeau national des mains de la ministre. Cet acte symbolique vise à les investir de la mission de représenter dignement le Sénégal.



Pour rappel, les Lionceaux du Sénégal (catégorie U15) ont remporté, vendredi 10 avril, le trophée du Championnat africain de football scolaire au terme d'une finale intense contre l'Ouganda, s'imposant lors de la séance de tirs au but (5-4), après un match disputé au stade de Harare (Zimbabwe). Ils sont restés invaincus dans la compétition.