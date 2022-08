Mondial-2030: lancement mardi de la candidature commune à 4 en Amérique du sud

L'officialisation de cette candidature commune sera faite mardi à 13H30 locale (16H30 GMT) au stade Centenario de la capitale uruguayenne où s'est jouée la finale de 1930 entre l'Uruguay et l'Argentine (4-2).



La finale de 2030 serait disputée dans le même stade.

"Alors que la Coupe du monde fête ses 100 ans, elle doit retourner dans son foyer d'origine, l'Amérique du Sud", avait tweeté le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.



"Pour nous, cela devrait s'appeler la Coupe du monde du Centenaire 2030", a déclaré le ministre uruguayen des Sports, Sebastian Bauza. "Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est la Coupe du monde du Centenaire. La célébration des 100 ans de la première Coupe du monde sera là. Retour à la légende, retour aux sources !"



Ce serait la sixième édition du Mondial réalisée en Amérique du Sud, après celles de 1930 (Uruguay), 1950 (Brésil), 1962 (Chili), 1978 (Argentine) et 2014 (Brésil).



Mais l'Espagne et le Portugal sont également sur les rangs et ont annoncé en juin 2021 leur candidature commune pour cette même édition de 2030.



Le Royaume-Uni et l'Irlande ont abandonné l'idée d'une autre candidature commune pour se concentrer sur l'Euro 2028.

Il y aurait également des pourparlers pour une candidature israélienne aux côtés des Emirats arabes unis et de Bahreïn.



En 1930 pour la première édition, seules 13 équipes participaient et l'ensemble du tournoi s'est joué dans la même ville - Montevideo - et dans seulement trois stades.



En 2030, il y aura 48 équipes et l'organisation conjointe des quatre pays sud-américains, une première pour autant de pays, prévoit des matches dans 15 stades.