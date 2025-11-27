Mondial U17 : le Portugal domine l’Autriche et décroche son premier titre

Le Portugal a été sacré champion du monde U17 ce jeudi 28 novembre 2025, au Stade International Khalifa de Doha. Dans une finale disputée, les champions d’Europe en titre ont dominé l’Autriche (1-0), s’offrant ainsi la première Coupe du monde U17 de leur histoire.
Un peu plus tôt, l’Italie a décroché la troisième place du tournoi. La Nazionale a battu le Brésil aux tirs au but (0-0, 4-2) après une rencontre âprement disputée.
