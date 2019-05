Mondial U20: Ce sera Sénégal-Nigeria en 1/8e de finale

Le Sénégal connait désormais son adversaire pour les huitièmes de finale du mondial des moins de 20 ans, qui se tient actuellement en Pologne. Il s’agit bien du Nigeria, l’un des quatre représentants africains dans cette Coupe du monde.



Le Nigeria qui a fini troisième du groupe D derrière l’Ukraine et les Etats-Unis, retrouve un adversaire qu’il a croisé deux fois lors de la Can U20 en 2015. Deux rencontres qui s’étaient soldées par deux victoires pour les Super Eagles (3-1, 1-0). Un huitième de finale qui aura donc un goût de revanche chez les Lionceaux.



Avec 5 buts inscrits et zéro encaissé dans cette Coupe du monde, le Sénégal part néanmoins comme favori de cette prochaine confrontation face au Nigeria. Les Nigérians ont marqué 5 buts et en ont encaissé 3. Le résultat de lundi soir pourra déterminer qui des deux équipes africaines est vraiment la plus forte actuellement.



WiwSport