Mondial féminin de handball 2025 : le Sénégal lance sa campagne avec ambition

Le 27ᵉ Championnat du monde féminin de handball, co-organisé par les Pays-Bas et l’Allemagne, a officiellement débuté ce mardi 26 novembre 2025. Le Sénégal, vice-champion d’Afrique 2024, participe à cette compétition pour la troisième fois de son histoire, après ses apparitions en 2019 et 2023.



Un stage préparatoire concluant en France et en Croatie

En pleine préparation pour le Mondial, les « Lionnes » ont bouclé leur dernier stage à Meudon, en France, du 17 au 24 novembre, avant de prendre part au tournoi triangulaire « Croatia Cup ». Elles y ont réalisé deux performances convaincantes : une victoire 29–27 contre la Croatie, 14ᵉ nation mondiale, et un match nul 27–27 face à la Pologne. Ces résultats ont renforcé la confiance de l’équipe avant le coup d’envoi de la compétition.



Programme des « Lionnes »

Le Sénégal débutera sa campagne ce jeudi 27 novembre à Maaspoort, dans la ville de Bois-le-Duc (Pays-Bas), face à la Hongrie, adversaire déjà affronté lors du Mondial 2023 (défaite 30–20).



Le samedi 29 novembre à 17 heures, les Lionnes défieront la Suisse, équipe néophyte considérée comme un adversaire abordable. Elles clôtureront la phase de poules le lundi 1er décembre à 17 heures contre l’Iran, 31ᵉ sur 32 lors de la dernière édition et également à sa troisième participation.



Pour cette édition 2025, prévue du 26 novembre au 14 décembre, le Sénégal ambitionne de franchir un cap historique en atteignant de nouveau le Tour principal, tout en visant une progression dans le classement final.‎Poule B Maaspoort, Bois-le-Duc (Pays-Bas)

‎Jeudi 27 novembre 2025

‎19h 30 Hongrie/Sénégal

Samedi 29 novembre 2025

‎17h 00 Suisse/Sénégal

Lundi 1er décembre 2025

‎17h 00 Sénégal/République d'Iran

