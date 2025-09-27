Montée des eaux à Podor : le niveau du fleuve atteint 5,25 mètres

La situation hydrologique du fleuve Sénégal demeure préoccupante. À Podor, la côte d’alerte a été franchie depuis le 14 septembre 2025 et la tendance haussière se poursuit.



Selon les relevés effectués ce samedi 27 septembre à 8 heures, à l’échelle du quai El Hadj Boubou Sall, le niveau du fleuve atteignait 5,25 mètres, contre 5,24 mètres hier à la même heure, soit une hausse d’un centimètre en 24 heures. L’an dernier, à pareille date, le plan d’eau s’établissait à 5,15 mètres.



Les autorités locales s’attendent aux effets des lâchers d’eau du barrage de Manantali, qui devraient se répercuter sur Podor et la Moyenne Vallée. Face à cette situation, le Comité départemental de développement (CDD), dirigé par le préfet Mactar Diop, a validé un plan de riposte et de contingence.



« Parallèlement, des digues de protection sont en cours de réhabilitation dans plusieurs villages riverains grâce à l’intervention du Génie militaire et d’entreprises sénégalaises mandatées par l’État. Des initiatives locales sont également menées par les populations pour renforcer la résilience face aux risques », a appris PressAfrik.



Les autorités appellent les riverains à rester « prudents, vigilants et mobilisés » afin de prévenir d’éventuelles inondations liées à la montée des eaux.

