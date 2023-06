Montée en puissance de la Bundeswehr : l’Allemagne peine à faire grossir les rangs de son armée

L’armée allemande a ouvert les portes de ses casernes au grand public, samedi 17 juin, afin de mieux se faire connaitre et surtout de susciter des vocations. D’ici à 2031, l’armée veut en effet augmenter ses effectifs de 20 000 soldats supplémentaires, passant d’un effectif de 183 000 à 203 000.



Mais c’est mal parti : la grande majorité des Allemands a certes une image positive de la Bundeswehr et soutient le "changement d'époque", annoncé par le chancelier Olaf Scholz après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, mais ils sont de moins en moins nombreux à vouloir s’engager.



Nos reporters se sont rendus dans la caserne de Bruchsal, dans le sud-ouest de l’Allemagne, qui accueille le commando de défense NBC (Nucléaire Biologique Chimique). Un Reportage d’Anne Mailliet, Willy Mahler et Nick Spicer.