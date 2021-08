Moriba renonce la sélection espagnole pour le Sily National

La jeune pépite du FC Barcelone, Ilaix Moriba renonce à la sélection espagnole ! Il a annoncé à la fédération guinéenne de football qu’il comptait jouer désormais pour son pays d’origine, rapporte Emedia. Qui assure que le jeune joueur sera convoqué pour les deux prochains matchs, en septembre prochain, des qualifications de la Coupe du monde 2022, respectivement contre la Guinée-Bissau et le Maroc.



En conflit avec son club à propos d’une prolongation de son contrat, Moriba a donc de très fortes chances de croiser les « Lions » en janvier, lors de la CAN au Cameroun car la Guinée loge dans le même groupe (B) que le Sénégal. Les deux sélections, qui seront au Tagidor Garden de Bangou, hôtel réservées pour elles par la CAF, s’affronteront lors de la 2e journée de la phase de poule de la CAN Cameroun 2022, dont le tirage au sort a eu lieu mardi dernier à Yaoundé, rappellent nos confrères.