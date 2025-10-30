Mort d’un étudiant dans un incendie à l’UCAD : le COUD se prononce

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a confirmé, dans un communiqué publié ce jeudi 30 octobre 2025, la mort d’un étudiant à la suite d’un incendie survenu au pavillon A du campus universitaire. L’incident s’est produit vers 5 heures du matin, après l’explosion de l’une des deux motos électriques appartenant à des étudiants.



Selon la Direction du COUD, « l’incendie a été maîtrisé, mais il a semé la panique parmi les pensionnaires du pavillon. Plusieurs étudiants ont tenté de fuir les flammes en sautant par les fenêtres. L’un d’eux, El Hadji Mouhamed Niang, étudiant en licence 3 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, a succombé à une chute mortelle. Deux autres étudiants ont été blessés aux chevilles. »



La Direction du COUD a présenté ses « sincères condoléances à la famille du défunt, à ses camarades et à l’ensemble de la communauté universitaire ». Elle a également appelé « à plus de sérénité et à plus de vigilance pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. »