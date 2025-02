Mort de Babacar Diagne après le combat de lutte : la version du sapeur-pompier qui l’accompagnait

L'enquête sur la mort de Babacar Diagne survenue après avoir été atteint par un projectile lors des violences qui ont suivi le combat de lutte entre Franc et Ama Baldé, se poursuit. Un sapeur-pompier, identifié sous les initiales O. Dièye, a été entendu par la police de Golf Sud, en charge des investigations, rapporte Wal fadjri.



Selon son témoignage, « la victime circulait à moto lorsqu'elle a été attaquée près de la discothèque Le Ravin par des jeunes non identifiés. Babacar Diagne a reçu un projectile à la poitrine mais a poursuivi sa route jusqu’à la Brioche Dorée des P.A.I. Affaibli, il a remis les clés de sa moto au sapeur-pompier avant de s'effondrer, victime d'une crise. »



Pris en charge par O. Dièye, il a été transporté d’urgence à l’hôpital Dalal Jàmm où il a reçu des soins. D’abord stabilisé et muni d’un bon de sortie, son état s’est brusquement dégradé au moment de quitter l’établissement. Une nouvelle crise lui a été fatale malgré l’intervention du personnel médical.



Le sapeur-pompier a précisé qu’il avait déjà regagné son domicile lorsque Babacar Diagne a rendu son dernier souffle, dans la nuit du dimanche au lundi, vers 3 heures du matin.



Toujours selon Wal fadjri, les enquêteurs ont effectué une reconstitution des faits sur les lieux du drame, dans l’espoir de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie.



Pour rappel, dimanche 16 février 2025, après le combat de lutte opposant Ama Baldé et Franc, une série d’agressions et à la destruction des biens d’autrui a éclaté. Un natif de Pikine, Babacar Diagne a perdu la vie dans la foulée. À bord de sa moto, il a reçu un projectile qui lui a été fatal.