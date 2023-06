Mort de Benoît XVI : pourquoi le pape émérite est enterré dans la première tombe de Jean-Paul II

Ces objets symboliques dans son cercueil

Le pape émérite Benoît XVI a été inhumé jeudi 5 janvier dans une crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican. "Le cercueil du souverain pontife émérite sera porté dans la basilique Saint-Pierre puis dans les grottes du Vatican (qui abritent les tombes papales) pour y être enterré", avait précisé le service de presse du Saint-Siège dans un communiqué publié le 31 décembre, jour du décès de Benoît XVI. Si Benoît XVI repose aux côtés de 90 papes dans la crypte du Vatican, son cercueil occupe une place peu commune.En effet, le pape émérite repose désormais dans la première tombe de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, mort en 2005. Benoît XVI, qui avait été un proche collaborateur de Jean-Paul II, avait émis le souhait d'être enterré dans sa première tombe, qui était vide depuis le transfert du cercueil de Jean-Paul II dans une chapelle latérale de la basilique, à l'occasion de sa béatification en 2011.Conformément à la tradition, le cercueil de Benoît XVI, composé de chêne, de cyprès et de zinc, contient des pièces de monnaie et des médailles frappées pendant son pontificat, son pallium - son vêtement liturgique - ainsi qu'un texte décrivant brièvement son pontificat, placé dans un cylindre métallique. Par ailleurs, lorsqu'un pape meurt, son anneau pontifical, une bague faite spécialement pour chaque nouveau pape et qui était jadis utilisée comme sceau pour les documents, est également détruit. Pour Benoît XVI, l'anneau avait jusque-là seulement été barré d'un "X" sur les armes papales après sa renonciation, pour le rendre inutilisable.D'ordinaire, la mort du souverain pontife enclenche la convocation rapide d'un conclave au cours duquel les cardinaux élisent son successeur. Un scénario forcément exclu dans le cas de Benoît XVI, puisque le pape François lui a déjà succédé en 2013. Ces funérailles d'un pape émérite présidées par le pape actuel marquent d'une pierre blanche l'histoire récente de l'Église catholique. En 1802, Pie VII avait célébré les obsèques de Pie VI, mort en exil en France trois ans plus tôt, mais ce dernier n'avait pas renoncé à sa charge. 50 000 personnes ont fait le déplacement ce jeudi pour assister aux funérailles de Benoît XVI, en présence de nombreux chefs d'Etat et de têtes couronnées. Dans la foule, plusieurs fidèles brandissaient une banderole portant l'inscription latine "Santo Subito" ("Saint tout de suite"), un slogan scandé lors des funérailles de Jean-Paul II pour réclamer sa canonisation.