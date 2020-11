Mort de Diego Maradona : son avocat, Mathias Morla, critique le retard des premiers soins et demande une enquête

« L'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, ce qui était une idiotie criminelle. Ce fait ne doit pas être négligé »

Mathias Morla, avocat de Diego Maradona

Ce jeudi midi, au lendemain de la mort de Diego Maradona, son avocat, Mathias Morla a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, dans lequel, après avoir rendu hommage à son ami, il s'interroge aussi sur la lenteur présumée des premiers soins qui ont été administrés à la star argentine, à la suite de la crise cardiaque qui lui a coûté la vie, jeudi.« Aujourd'hui est une journée de profonde douleur, de tristesse et de réflexion, écrit l'avocat. Je ressens dans mon coeur le départ de mon ami, que j'ai honoré de ma loyauté et de mon soutien jusqu'au dernier de ses jours. »Avant de s'interroger sur la lenteur présumée des secours : « Quant au rapport du bureau du procureur de San Isidro, il est inexplicable que, pendant 12 heures, mon ami n'ait pas eu l'attention ou le contrôle du personnel de santé dédié à ces fins. L'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, ce qui était une idiotie criminelle. Ce fait ne doit pas être négligé et je vais demander que l'on enquête jusqu'au bout sur les conséquences de ce retard. Comme Diego me l'a dit : ''tu es mon soldat, agis sans pitié.'' »