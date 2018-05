Mort de Fallou Sène : Thierno Bocoum exige la fin de «ce massacre cynique »

Les affrontements entre étudiants des universités du Sénégal et des forces de l’ordre occasionnant la mort de l’étudiant Mouhamed Fallou Sène, font couler beaucoup d’encre. Des réactions fusent de partout. Pour sa part, le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), en tournée au Mali parle de «massacre cynique».



«Plus jamais ça ! Il faut que cesse une bonne fois ce massacre cynique» peste Thierno Bocoum. Avant de charger le président de la République : «depuis 2012, le Président Macky Sall a malheureusement fait le choix de marquer son mandat avec le sceau de la répression, de l’agression et du sang. Après avoir été amputés d’une partie importante de leur volume horaire académique, après avoir été délestés de leurs bourses scolaires, nos frères sont aujourd’hui lâchement assassinés».



Thierno Bocoum dénonce ces heurts entre forces de l'ordre et étudiants et réclame justice: «cette situation est inacceptable et particulièrement douloureuse pour les familles. Nous réclamons justice. Que l’histoire ne se termine pas comme une partie de chasse».