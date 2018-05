Mort de Fallou Sène : les éléments qui incriminent le ministère de l'Enseignement supérieur et Ecobank

Le retard dans le paiement des bourses a occasionné des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre qui ont conduit à la mort de Mohamed Fallou Sène. Après les limogeages du recteur de l'Ugb et le Directeur du Crous, reste à identifier les véritables coupables de ce retard de paiement des bourses. De nouveaux éléments viennent accabler la Direction des bourses et son ministère tutelle dirigé par Mary Teuw Niane, selon Libération.



Alors que les services de la Direction des bourses ont fini de publier des documents qui semblent rejeter la faute sur le Trésor. Avec un bon d'engagement de 6 milliards Fcfa émis depuis le 13 avril. Seulement, selon nos confrères ce n'est que le lundi 16 que ce bon a été saisi dans le Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP).

Aussi, après avoir émis le bon d'engagement, les états de paiement, c'est-à-dire le liste des étudiants bénéficiaires, n'ont été communiqués par la Direction des bourses que le vendredi 20 avril. C'est ainsi que le Trésor a procédé au paiement intégral des 5 milliards Fcfa par chèque trésor numéro 0044387 de 3 milliards et par chèque trésor numéro 44388 de 2 milliards.



Pour ce qui s'agit du 1 milliard restant, des sources du journal renseignent qu'un troisième bon a été émis par la Direction des bourses le 4 mai. Mais il n'a été validé par le Trésor que le 11 mai pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de crédits nécessaires dans le compte. Ce qui serait de la responsabilité de la Direction des bourses, en tant qu'administratrice de crédit.



Libération révèle également que la responsabilité d'Ecobank est engagée. Les agents de l'Inspection générale d'Etat ont d'ailleurs fait une descente dans les locaux de ladite banque et emporté plusieurs documents.