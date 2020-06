Mort de Hiba Thiam: Dame Amar et sa bande devant le juge d’instruction ce lundi 22 juin

Dame Amar et sa bande vont revenir au-devant de la scène, deux mois après avoir défrayé la chronique dans une virée nocturne en plein couvre-feu qui a conduit à la mort suspecte de la jeune Hiba Thiam dans un luxueux appartement du chic quartier des Almadies.



Arrêtés le 8 avril dernier, Dame Amar et ses coaccusés feront face au juge d’instruction du 8e cabinet à partir de ce lundi, 22 juin 2020 pour une série d’auditions des personnes impliquées dans cette affaire, selon Emedia.



À l’origine, c’est une soirée organisée dans la nuit du 3 au 4 avril, par un groupe de plusieurs fils de célèbres hommes d’affaires. Du sexe à l’alcool en passant par la drogue, rien n’a été laissé au hasard dans cet appartement privé sis aux Almadies. Mais l’histoire a viré au drame avec la mort par overdose, de la jeune fille Hiba Thiam.



C’est ainsi que Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Louty Ba, Amadou Niane, le surnommé « Nekh » et Fatima Rigal alias « Poupette », de même qu’un agent de Police accusé d’avoir conduit deux des participants à ladite soirée, ont été arrêtés par la gendarmerie de Ngor avant que l’enquête ne soit transmise à la Brigade de recherches de Dakar.

Un mois et demi plus tard, un certain David Dieng alias DJ Pablo était mis aux arrêts dans le cadre de la même affaire. Accusé d’avoir fourni la drogue à la bande, ce dernier serait au cœur d’un réseau international de trafic de drogue dure.



Le fils du défunt patron de la NMA SANDERS, qui se trouve également être le beau-fils du chanteur Youssou Ndoye, et ses amis sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. À l’exception d’Amadou Niane qui est lui poursuivi pour recel de malfaiteurs.