Mort de Mamadou Moustapha Ba : Abdou Khafor Kandji dénonce les propos de Moustapha Njekk Sarré

Abdou Khafor Kandji, membre du mouvement Y’en a marre, était l'invité de l'émission "Salam Sénégal", ce jeudi 20 mars sur la RTS. Lors de cette intervention, il a exprimé son désaveu face aux déclarations faites par Moustapha Njekk Sarré, porte-parole du Gouvernement, concernant la mort de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba.



Moustapha Njekk Sarré avait en effet affirmé que l’ancien ministre serait décédé dans des "conditions troubles", une déclaration qui a fait l’objet de nombreuses discussions dans le pays. Pour Kandji, ces propos sont non seulement inquiétants mais soulèvent aussi des interrogations sur la gestion de ce drame par les autorités.



Abdou Khafor Kandji n’a pas manqué de souligner que cette affirmation de Sarré venait aggraver l'incertitude entourant le décès de Mamadou Moustapha Ba. Selon lui, une telle déclaration devrait être suivie d'explications claires de la part des autorités compétentes, notamment le procureur.

"Dans les pays sérieux, la première chose que fait le procureur après le décès d’une personnalité comme Mamadou Moustapha Ba, c’est de communiquer sur le déroulement de l’enquête et les preuves pour éclairer la population", a affirmé Abdou Khafor Kandji.



Le membre de Y’en a marre a insisté sur la nécessité d’un traitement transparent des enquêtes judiciaires, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalités de l'ampleur de l'ex-ministre des Finances. Il a exprimé sa déception face à ce qu’il considère comme un manque de rigueur et de communication claire de la part des autorités sénégalaises. Selon lui, il est important que le nouveau gouvernement fasse preuve de transparence dans ce type de situation, afin de maintenir la confiance de la population dans les institutions de l'État.



"On attend du nouveau gouvernement qu’il respecte la transparence, mais dans les conditions requises, surtout en ce qui concerne les enquêtes judiciaires", a-t-il conclu, appelant les autorités à une plus grande responsabilité.