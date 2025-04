Mort de Ngagne Mbaye au Brésil : Ousmane Sonko exige des comptes et interpelle la diaspora

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé ce lundi, lors de la séance dédiée aux questions d’actualité au gouvernement, sur le cas de Ngagne Mbaye, un ressortissant sénégalais tué le vendredi 11 avril à São Paulo, au Brésil, lors d’une intervention policière.



Interpellé par le député Al Amine Diouf, Ousmane Sonko a précisé que la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a immédiatement pris en charge le dossier. « Elle a réagi dès le premier jour en annonçant que des démarches diplomatiques sont en cours, à travers notre représentation à São Paulo, pour élucider les circonstances du drame », a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a également souligné la coopération des autorités brésiliennes dans cette affaire. « Le policier impliqué a été arrêté. Nos autorités consulaires ont été reçues et ont pu visionner les images de l’intervention. Nous suivons le dossier de près et attendons les suites de l’enquête », a-t-il assuré.



Cependant, Ousmane Sonko a tenu à adresser un message de fermeté à l’endroit de la diaspora sénégalaise. « Respectez les lois et règlements des pays dans lesquels vous vivez. Au Sénégal, aucun commerçant étranger ne se permettrait de défier les forces de l’ordre. Nous reconnaissons que l’usage de la force a été excessif, nous l’avons dénoncé et des mesures seront prises. Mais évitez de vous retrouver dans des situations où il sera difficile de vous défendre », a-t-il averti.



Et de conclure : « Lorsqu’on est appelé à diriger un pays, il faut aussi avoir le courage de dire la vérité à ses concitoyens ».