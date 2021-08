Mort de Penda Kébé: les éléments qui accablent son petit ami, devenu le 1er suspect

Né en 1983, A.Diouf est présenté comme le petit ami de la défunte, âgée de 24 ans et mère d’un enfant de 4 ans. Arrêté dès les premières heures de l’enquête pour « nécessité d’enquête », A. Diouf s’est perdu dans sa déclaration faite aux enquêteurs. Ce qui fait de lui le suspect numéro 1.



Selon Libération, il a reconnu, lors de son interrogation, qu’il était avec Penda Kébé, durant la nuit du 8 au 9 août. Il prétend qu’il a raccompagné sa copine à pied, de Tilène à Alwar. Quand ils sont arrivés à hauteur du canal d’Alwar, alors qu’il pleuvait et que l’eau ruisselait abondement, Penda aurait, selon lui, trébuché avant de disparaître.



Sans la rechercher, A.Diouf rentre tranquillement chez lui. Des déclarations incohérentes car la reconstitution des faits a montré que les choses se sont déroulées autrement.



En effet, le corps sans vie de Penda Kébé a été retrouvé à un kilomètre du lieu supposé de noyade de la victime et à plus d’une vingtaine de mètres du canal.



Ensuite, informe la même source, l’enquête de voisinage a infirmé la déclaration d’A.Diouf, selon laquelle les fortes pluies avaient coupé la route.



Pis, le mis en cause présente des traces de blessures et de lutte notamment des égratignures sur le visage.



Il a été placé en garde à vue en attendant les résultats de l’autopsie.