Mort de deux sénégalais en Espagne : Idrissa Seck déplore la gestion du dossier par Macky Sall

«Idrissa Seck et le parti Rewmi ont exprimé leur soutien et toute leur solidarité à nos compatriotes touchés » et invitent le gouvernement à prendre ce dossier à bras le corps», indique le document.



Avant de présenter leurs condoléances aux familles des victimes «lâchement assassinées» ainsi qu’au peuple sénégalais tout entier et « en particulier à nos compatriotes de la diaspora, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés » .

«C’est une barbarie sans nom». C’est par ces mots que le président de Rewmi qualifie la mort, en Espagne, de deux (2) de nos compatriotes sénégalais en moins d’une semaine. Selon Idrissa Seck, ces Sénégalais «qui vivent à l’extérieur méritent plus de respect et de considération».«C’est un devoir fondamental pour l’Etat de garantir leur sécurité et de leur apporter toute l’assistance consulaire requise», a-t-il déclaré.«Le président Idrissa Seck et le parti Rewmi déplorent la faiblesse et la légèreté avec lesquelles le régime de Macky Sall s’occupe de ce dossier», peut-on lire dans un communiqué.