Mort de l'étudiant Fallou Sène : le Pds réclame la démission du Président Macky Sall et sa...

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) s'est montré beaucoup plus radical que les autres partis de l'opposition dans sa condamnation du meurtre de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, les libéraux exigent purement et simplement la démission du chef de l'Etat, qui selon eux, devra rendre compte de cette mort. "Le PDS met en cause la responsabilité personnelle de Macky Sall, exige sa démission et, en même temps, l’identification des autres responsables de ce double crime qui ont exécuté un ordre illégal", peut-on lire dans le texte



Le Comité directeur dudit parti de poursuivre : "les forces de l’ordre ne peuvent utiliser des balles réelles pour disperser une manifestation que sur réquisition écrite du Président de la République remise au Commandant des forces de l’ordre. Dans ces conditions l’assassinat d’étudiants relève de la responsabilité personnelle du Chef de l’Etat M. Macky Sall qui devra, le moment venu, rendre des comptes au peuple Sénégalais. Ce crime est intervenu contre les étudiants qui, ayant réclamé vainement le paiement de leurs bourses ont, en désespoir de cause, décidé de rentrer dans les restaurants universitaires pour se nourrir".