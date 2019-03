Mort des experts de l’ONU en RDC: des agents de l’Etat arrêtés, mais pas inculpés

Cela fait deux ans jour pour jour que l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan ont été assassinés en République démocratique du Congo. Le 12 mars 2017, ces deux experts de l'ONU étaient enlevés sur la route non loin de la localité de Bunkonde dans la province du Kasaï central où ils enquêtaient sur l'origine des violences pour le compte de Conseil de sécurité. Pendant plus d'un an, le gouvernement congolais et même l'ONU ont assuré que c'était l'œuvre de miliciens Kamuina Nsapu du nom de ce chef qui s'était insurgé contre l'autorité de l'Etat. Mais notamment grâce à plusieurs enquêtes de médias internationaux, dont RFI, des agents de l'Etat et militaires ont été arrêtés, mais jamais inculpés dans ce dossier.