Mort du jeune pêcheur de Guet Ndar : Oumar Guèye condamne cet acte et rassure la population

«Plus jamais ça» ! Ce sont par ces mots que le ministre de la Pêche a dénoncé la mort de Fallou Diakhaté, un jeune pêcheur âgé de 19 ans et qui a été tué par les garde-côtes mauritaniens. Il appelle au calme les populations de Saint-Louis, et les rassure que de tels actes ne vont plus se reproduire.«Nous devons être en mesure de régler ces problèmes-là. Le Sénégal est un pays de paix, de dialogue comme nous le dit le Président Macky Sall, Il faudrait un dépassement. Mais ce qui se passe est suffisamment grave pour que nous puissions prendre un certain nombre de dispositions entre les deux Etats pour que ça ne se répète plus jamais», a-t-il déclaré.Le ministre de poursuivre : «Nous sommes de tous cœurs avec les populations de Saint-Louis. Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt, Fallou Diakhaté, un jeune de 19 ans. Et, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que de pareilles situations ne se reproduisent».Joint au téléphone par RFM, Oumar Guèye informe qu'il est actuellement en route pour Saint-Louis pour discuter de cette affaire avec le gouverneur et les autorités locales.