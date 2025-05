Mouhamed Sylla rejoint Georgia Tech : un nouveau talent sénégalais à l'assaut de la NCAA

Un autre produit de la NBA Academy Africa s'apprête à briller sur la scène universitaire américaine. Mouhamed Sylla, jeune basketteur sénégalais très prometteur, a officiellement rejoint les Yellow Jackets de Georgia Tech. L'annonce de son engagement, faite le 16 janvier, marque une étape majeure dans sa carrière.



Classé prospect 4 étoiles par les plateformes spécialisées 247Sports et On3, Sylla est même considéré le 18e meilleur joueur de la classe 2025 selon 247Sports. En Arizona, il s'est imposé comme l'un des jeunes les plus talentueux, décrochant la deuxième place au classement des meilleurs prospects établi par ArizonaPreps.com.



Le jeune ailier-fort avait l'embarras du choix, ayant reçu des offres de programmes prestigieux comme Duke, Kansas, Alabama, Washington ou encore Arizona State. Finalement, il a décliné les sollicitations d'Arkansas et d'Oregon pour poser ses valises à Georgia Tech, où il évoluera sous les ordres de Damon Stoudamire.



Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur sa recrue : "Nous sommes ravis d'accueillir Mo ! Il va beaucoup apporter au groupe. Avec le retour de Baye Ndongo et les autres renforts à ce poste, nous aurons l'une des meilleures lignes avant. Mo peut défendre sur cinq postes. Il est très présent au rebond offensif et en contre-attaque. Son jeu autour du cercle est solide c'est et son potentiel offensif est immense."



L'avenir semble donc radieux pour Mouhamed Sylla, qui pourrait bien être la prochaine sensation sénégalaise en NCAA. Une trajectoire à suivre de très près.