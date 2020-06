Mourad Boudjellal rêve de l'OM

Mourad Boudjellal porte un projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Ce projet est financé par des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques et emmené par un homme d'affaires franco-tunisien de premier plan.



Selon nos informations, confirmées par Boudjellal au micro de RMC vendredi, une banque privée d'affaires de dimension internationale a été mandatée pour entrer en contact avec le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt et lui soumettre une offre d'achat. Celle-ci a même déjà été « déposée », selon l'ex-président du RCT, qui assure porter « un projet fort, un projet méditerranéen ».



L'OM a démenti être un club à vendre

Il y a une semaine, Mourad Boudjellal était revenu à la table des négociations avec Claude Joye, le président du Sporting Toulon (N2) où Mourad Boudjellal souhaitait s'investir. « Ça a traîné », a commenté Boudjellal au micro des « Grandes gueules ».



L'ancien président du RCT, avait également entrepris des démarches pour un éventuel rachat de l'Athlético Marseille, avant que le club ne soit rétrogradé administrativement en Régional 2. Boudjellal avait parallèlement toujours laissé entendre qu'il était engagé dans un autre projet.



Ces dernières semaines, l'OM, notamment via son président Jacques-Henri Eyraud, a toujours démenti être un club à vendre.