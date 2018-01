Mourinho cogne encore Conte : "On ne me suspendra jamais pour des matchs truqués"

Les mots fusent de partout entre José Mourinho et Antonio Conte. Comparé à un clown pour sa manière de célébrer les buts de son équipe, le manager de Chelsea a estimé que le Portugais souffrait de « démence sénile ». Il est vrai que le « Special One » n'a pas toujours été aussi calme sur son banc. Après la victoire contre Derby County (2-0) vendredi en FA Cup, le coach de Manchester United a plaidé coupable, tout en attaquant de nouveau son homologue.

« Tout ce que j'ai à dire pour finir, c'est que oui, j'ai fait des erreurs au bord du terrain par le passé. Et oui, j'en ferai moins à l'avenir, mais j'en ferai toujours, a reconnu Mourinho. En tout cas, ce qui ne m'est jamais arrivé, et ce qui ne m'arrivera jamais, c'est d'être suspendu pour des matchs truqués. »

Le Mancunien fait évidemment référence à une affaire de fraude sportive en Italie. En effet, Conte avait été jugé en 2016. Il lui était reproché de ne pas avoir dénoncé la corruption autour d’un match de Sienne (défaite 1-0 contre Albinoleffe) en Serie B en mai 2011 alors qu’il entraînait le club toscan. Finalement, l’Italien avait été blanchi. Mais cela n'empêche pas Mourinho de ressortir ce dossier.