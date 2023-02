Moussa Bocar Thiam lance "Sénégal numérique SA" et décline ses missions

Le ministre de la Communication des télécommunications a procédé au lancement de la marque Sénégal numérique SA ce lundi 20 février 2023. Moussa Bocar Thiam est revenu sur les missions de cette société publique, qui selon lui, doivent être un enjeu de développement économique et sociale de notre pays et un véritable levier de développement dans notre continent.



« Le lancement de cette nouvelle marque, Sénégal numérique SA est une marque de confiance. Une première au Sénégal et l’ensemble de l’écosystème doit se l’approprier et collaborer avec cette nouvelle marque », a dit Moussa Bocar Thiam.



Qui ajoute : « Conscient de l’existence d’un écosystème numérique, dynamique, compétitif et de haute qualité de service représente un enjeu prioritaire, une primauté dans le développement économique et sociale de notre pays ».



A cet effet, M. Thiam indique le gouvernement du Sénégal a décidé de placer le « numérique à travers la stratégie numérique SN 20-25 arrimée au Plan Sénégal Emergent, qui constitue le document national de référence pour le développement du secteur de l’économie numérique important levier de création d’emploi et de richesse du PSE ».



Selon lui, cette stratégie SN 20-25 a pour « vision en 2025, pour que le numérique puisse laisser un héritage au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant ».



« Nous savons que le numérique doit être au cœur des ruptures fondamentales pour des changements de mentalité et de comportement pour la construction du Sénégal », a ajouté le ministre.



A cet égard, poursuit-il, la cérémonie qui nous réunit ce jour, est une belle occasion de renouveler mon appel à la mobilisation et de réaffirmer mon engagement pour un « écosystème numérique performant et résolument tourné vers l’innovation. Notre conviction et notre ambition est de faire du numérique un catalyseur de l’émergence de notre pays ».



D’après M. Thiam, cette « cérémonie s’inscrit pleinement dans cette compréhension du rôle que doit jouer le numérique c'est-à-dire celui d’un véritable levier de développement dans notre continent grâce à l’exploitation des résultats de l’innovation ».



A l’en croire, la « transformation digitale de l’administration deviendra une réalité avec les infrastructures numériques structurantes à l’instar des réseaux de télécommunications dont 6000 km de fibre optique, un câble sous-marin, des plateformes, des data center, des espaces Sénégal services territorialisés. Nous sommes sur la bonne voie ».



Pour le ministre des Télécommunications, le numérique dans ses multiples composantes constitue un immense gisement « d’invention et d’innovation sur les quelles notre économie doit s’appuyer solidement pour se renouveler. Ce sont des milliers d’emplois, de milliers de nouveaux métiers, des ressources financières en jeu. Nous devons nous mobiliser solidairement pour relever ensemble le challenge certes ambitieux mais largement à notre portée », a-t-il fait savoir.