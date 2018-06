Moussa Sow : « Je suis convaincu qu’on a la qualité pour ressortir le ballon »

La manière de jouer de l’équipe nationale du Sénégal coaché par Aliou Cissé déplaît à beaucoup d’observateurs. Les défenseurs envoient le plus souvent la balle directement aux attaquants en sautant le milieu de terrain. Ce qui ne facilite pas le beau jeu et la créativité au niveau du milieu de terrain. Ce manque de lien entre les différents secteurs de l’équipe du Sénégal est souvent noté durant les matchs d’Aliou Cissé.



Pourtant, Moussa Sow, un des attaquants des «Lions » est convaincu que l’équipe peut bel et bien produire un beau jeu en faisant sortir la balle depuis le gardien.

« Je suis convaincu qu’on a la qualité pour ressortir le ballon, du gardien, en passant par les défenseurs, les milieux et après le distribuer sur les côtés, que ce soit Sadio Mané et Keita Baldé et finir avec les attaquants. On a des joueurs de qualité, mais ce n’est pas la seule chose qui fait un groupe. Un groupe est un collectif », a-t-il indiqué dans les colonnes de Stades.



Sur le plan de l'efficacité, les hommes d’Aliou Cissé peinent à trouver le chemin des buts depuis quelques matchs. Ce manque de réussite pourrait prendre fin selon Moussa Sow qui soutient que l’équipe travaille dur pour que les attaquants puissent être décisifs. « On fait des entrainements de sorte qu’on doit pouvoir bien finir nos matchs. On joue pour pouvoir marquer les buts dans les dernières minutes. Cela veut dire qu’on y croit jusqu’à la fin », a-t-il assuré.



Le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Une poule jugée abordable par certains pour le Sénégal et considèrent les «Lions » favoris devant les autres sélections du groupe. Mais, Moussa Sow estime que lui et ses coéquipiers ne sont pas favoris et devront batailler dur pour passer au second tour. « On a notre chance dans notre groupe. Beaucoup de personnes disent qu’on est favori, mais je dis qu’on ne l’est pas. C’est un groupe (H) qui sera dur, mais on fera tout pour s’en sortir », a-t-il conclu.