Moussa Sow : "je ne regrette pas ma décison..."

L’attaquant des "Lions" Moussa Sow avait annoncé sa retraite internationale jeudi dernier, après dix ans de service. Une décision qu’il a confirmée sur son compte Instagram.



Dans un entretien avec "Record", l'international sénégalais assure qu’il s’agit bien d’une décision «réfléchie», qu’il ne regrette pas, même s’il n’en a pas encore informé le coach des l'équipe na tionale de football du Sénégal , Aliou Cissé.



«C’était clair dans ma tête, jure Moussa Sow. Avant la Coupe du monde, je me suis dit qu’il était temps pour moi d’arrêter ma carrière internationale. Aujourd’hui c’est chose faite. C’est une décision qui n’était pas facile à prendre.»



A 32ans et un compagnonnage de près d’une décennie avec les "Lions" e et 19 buts à son ac tif , il di t se concentrer désormais sur la suite de sa carrière en club. «Mon objectif aujourd’hui, c’est d’abord d’aller jusqu’au bout de mon contrat puisqu’il me reste un an avec Al Ahly.»