Moussa Sy révèle les véritables montants des fonds politiques de Macky et Niasse

Contrairement aux autres témoins qui sont passés avant lui, Le maire des Parcelles assainies n'a pas été avare en réponses devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Avant l'épisode où il révèle la participation des fonds politiques de la mairie de Dakar dans l'organisation de l'événement de Bercy du lead vocal du "Super Etoile", Moussa Sy a fait des révélations sur les montants des fonds politiques du Président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et du président de la République Macky Sall.



interrogé par l'avocate de la défense Me Ndeye Fatou Touré, le premier adjoint au maire de Dakar a d'abord précisé que ces fonds sont votés sans débats et n'ont jamais été examinés, avant de donner ses estimations des montants. Extrait des échanges entre l'avocate et le maire des Parcelles assainies :



" Me Ndèye Fatou Touré de la défense : Comment est voté le budget des fonds politiques à l’Assemblée nationale ?

Moussa Sy : Les budgets des pouvoirs publics sont votés sans débat et n’ont jamais été examinés.



Me Ndèye Fatou Touré : Est-ce que vous avez une idée des montants des fonds politiques de l’Assemblée nationale ?

Moussa Sy : Les fonds ont avoisiné 600 millions de francs Cfa.



Me Ndèye Fatou Touré : Et pour le président de la République ?

Moussa Sy : Les fonds ont dépassé 5 milliards.