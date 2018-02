Moussa Taye : «le réquisitoire du Procureur est nul »

Après le réquisitoire du procureur demandant 7 ans de prison ferme pour Khalifa Sall, la réaction de Moussa Taye ne s’est pas fait attendre.



Le conseiller politique du maire de Dakar considère que le « réquisitoire est trop sévère». Selon lui : «Serigne Bassirou Gueye a étalé ses carences en droit et en français. Son réquisitoire est nul aussi bien dans le fond que dans la forme».



Avant d’ajouter : «la défense, à travers les différentes plaidoiries, va démonter un à un les arguments fallacieux du Procureur, bras armé de l’Exécutif de qui il a reçu sa réquisition» et dont, «le but est simplement de condamner Khalifa et de le rendre inéligible».



Moussa Taille «invite par ailleurs le juge Lamotte à prendre ses responsabilités pour redorer le blason de la justice déjà fortement éprouvée et à préserver son honorabilité».