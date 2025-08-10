Moussa Tine avertit sur les graves conséquences d’un éventuel divorce entre Sonko et Diomaye

Selon lui, un tel divorce politique pourrait entraîner de graves troubles au Sénégal. Pour étayer ses propos, l’ancien député a rappelé la crise institutionnelle de 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, qu’il considère comme un épisode marquant de l’histoire politique contemporaine du pays.

Moussa Tine a également souligné que, depuis cette crise, le Sénégal n’a cessé de renforcer les pouvoirs du président de la République, afin d’éviter toute confusion au sommet de l’État.

L’expert en droit et en science politique affirme que le président demeure la clé de voûte des institutions, et que toute velléité de dualité de pouvoir est vouée à l’échec, car, selon ses termes, « le président est l’homme fort qui gagne toujours. »

Invité dans l’émission Face au Jury sur PressAfrikTVHD, ce 10 août 2023, le président du parti Alliance Démocratique Pencco, Moussa Tine, a émis un avertissement sur les risques que provoqueraient une rupture entre Ousmane Sonko, Premier ministre, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.