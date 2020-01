Moustapha Diakhaté pourra-t-il ébranler l'Apr

Sans aucune surprise, l’Alliance pour la République (Apr) a décidé mardi dernier de se séparer définitivement de Moustapha Diakhaté, le « rebelle » qui ne cessait de critiquer à tout-va son leader et, par ailleurs, président de la République, mais qui ne cessait également de brûler médiatiquement toutes les initiatives du pouvoir. Le professeur Maurice Soudieck Dione, lui, retient que l’exclusion de l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar (Bby) est faite de façon cavalière parce que, pense-t-il, ceux qui ont pris cette décision devaient d’abord avertir le « rebelle », ensuite le blâmer avant de prendre la décision de l’exclure définitivement de leur parti.

« Mais lorsqu’ils visent directement l’exclusion, cela remet en question la démocratie dans ce parti. Eux, ils disent que les sorties et propos de Moustapha Diakhaté détruisent l’image de leur parti, mais cette exclusion pourrait plutôt laisser penser que leur parti est dictatorial », analyse Maurice Soudieck Dione.



Et même s’il n’est pas précisé que le document annonçant l’exclusion est un communiqué ou une décision, le professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pense que même les fautes de grammaire et d’orthographe relevées dans ce texte prouvent à suffisance la légèreté de cette décision.



Poursuivant, notre analyste du jour pense que plus on s’approche de 2024, plus des responsables du parti présidentiel se démarqueront et cracheront du feu sur le Président et son gouvernement. Il donne à cet effet l’exemple de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pr Mary Teuw Niane, et responsable du parti au pouvoir à saint-louis qui a annoncé sa candidature à la mairie de cette ville. « Vous voyez bien que Mary Teuw Niane est en train de se frayer un chemin et d’autres le suivront sans doute », fait constater le Pr Maurice Soudieck Dione.



Pr Moussa Diaw, analyste politique : « Son exclusion ne va pas laisser de traces »

De son côté, le professeur Moussa Diaw est d’avis que l’exclusion de Moustapha Diakhaté aura bien des conséquences politiques dans la mesure où ce dernier va être en marge de son parti. « Mais, comme il le dit, il est soutenu par ses proches. Qui sont ces proches-là ? Est-ce qu’ils sont du parti ? Est-ce qu’ils ont une force politique ? » se demande notre politologue.

Dans tous les cas, cette exclusion traduit, selon lui, une crise au niveau de l’Alliance pour la République. poursuivant, Pr Moussa Diaw se demande si cette crise a un ien avec des responsables du parti gouvernemental. « Moustapha Diakhaté va être isolé me semble-t-il. Même s’il avait quelques soutiens, cela ne peut ébranler son désormais ex- parti. Moustapha Diakhaté n’a pas de base politique. Et si vous n’avez pas une base et des personnes que vous pouvez mobiliser, vous ne pesez pas lourd dans le landerneau politique » estime l’enseignant à l’UGB.



Pr Maurice Soudieck Dione : « Mousta- pha Diakhaté n’a pas de base politique mais c’est un influenceur »

À la question de savoir si l’exclusion de Moustapha Diakhaté, qui n’a aucune base politique, pourrait laisser des séquelles à l’Apr, le Pr Dione souligne d’abord que l’ancien chef de cabinet du président de la République est une icône dans le landerneau politique. « C’est quelqu’un qui a été le premier à dire non au président Abdoulaye Wade. Ensuite, il a aidé le Président Macky Sall dans la création de leur parti et son accession au pouvoir. Avec des politiques comme Moustapha Diakhaté, c’est moins une question de base politique, mais c’est plutôt une question d’influence. Moustapha Diakhaté fait partie des gens qui peuvent influencer beaucoup d'autres », martèle Maurice Soudieck Dione.



Un point de vue contredit par son collègue Moussa Diaw, enseignant chercheur en politique à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, qui pense, lui, que l’exclusion de l’ancien patron du groupe parlementaire de la majorité à l’Assemblée nationale ne va pas laisser de traces. « À mon avis, Moustapha Diakhaté ne bénéficie pas de soutien de grandes pointures du parti. Puisque des consignes ont été données par le président Macky Sall et que tous ceux qui sont dans son camp devront respecter. Pour cette raison, ce serait très risqué pour certains hauts responsables de manifester leur soutien à Moustapha Diakhaté. Compte tenu de cette donne, ce dernier sera sans doute seul dans son combat destiné à refonder l’APR », pense en conclusion le pr Moussa Diaw.



