Moustapha Guirassy promet le règlement définitif du dossier des enseignants décisionnaires avant le 1er janvier 2026

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, s’est exprimé sur la situation des enseignants décisionnaires, une question soulevée par le G7. Lors de la conférence de presse du gouvernement tenue ce vendredi, il a assuré que ce dossier sera définitivement réglé avant le 1er janvier 2026.
« Pour les enseignants décisionnaires, la directive est très claire : nous allons vider cette affaire avant le 1er janvier 2026 », a-t-il déclaré, précisant qu’un décret sera signé dans les prochains jours pour concrétiser cette mesure.
Le ministre a également appelé les syndicats à privilégier le dialogue, les invitant à transformer « l’octobre rouge » décrété par le G7 en un « octobre rose », symbole d’apaisement et de coopération.
Selon Moustapha Guirassy, l’esprit du Pacte national ne repose pas sur une confrontation entre syndicats et gouvernement, mais sur une volonté commune de dépasser un passif ancien « avec lucidité et générosité ».
